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Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı

Karşıyaka ve Turgutluspor arasındaki TFF 3. Lig 2. Grup final karşılaşmasında yaşananlar geceye damga vururken İzmir ekibinin formasını giyen Mustafa Aşan ve Harun Atalay, maçın bitimine çok az bir süre kala yerde yatan rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı.

27.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:04

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan play-off finali karşılaşmasında Karşıyaka ve Turgutluspor kozlarını paylaştı. Uzatmada yaşanan olay maça damga vurdu ve görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Karşıyakalı futbolcular Mustafa Aşan ve Harun Atalay, müsabakanın 102. dakikasında oyunun çabuk başlaması için Turgutlusporlu Necmi Çoban'ı taşıyarak sahanın dışına çıkarınca gerginlik yaşandı.

Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı

Maçın hakemi, Necmi Çoban'ı bir önceki pozisyonda yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kartla cezalandırdı. Harun Atalay ise itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

TURGUTLUSPOR 2. LİG'E YÜKSELDİ

İzmir ekibi, karşılaşmanın kalan bölümünde penaltıdan bir gol bulup skoru 2-2'ye getirse de mücadelenin 120 dakikalık bölümünü 9 kişi tamamlayan Turgutluspor, seri penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
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