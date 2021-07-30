Karşıyaka, Gökhan Ünal ile de anlaştı
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Karşıyaka, Gökhan Ünal ile de anlaştı

Karşıyaka, Gökhan Ünal ile de anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi 5 yıldır devam eden transfer yasağını borçlu olduğu 96 eski futbolcusu, teknik adamı ve çalışanından muvafakatname alarak geçici olarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, Gökhan Ünal'la da anlaşmaya vardı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi 5 yıldır devam eden transfer yasağını borçlu olduğu 96 eski futbolcusu, teknik adamı ve çalışanından muvafakatname alarak geçici olarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, Gökhan Ünal'la da anlaşmaya vardı.

Yeşil-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda takıma forma giyen ve geçen sezon ikinci yarıda teknik direktör İbrahim Cezayir'in ekibinde yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Ünal ile el sıkıştı. Futbolculuk döneminden kalan alacaklarında yüzde 50 indirim yapan Gökhan Ünal'ın dosyası tamamen kapıldı. Gökhan, İzmir ekibinde 27 maçta 8 golle oynamıştı.Alacaklarının tamamını tahsil etmek isteyen isimleri ikna etmeye çalışan Karşıyaka'da yönetimin 7-8 kişiyle daha el sıkıştığı, yapılacak ödemelerin ardından muvafakatname imzası alınanların açıklanacağı bildirildi. Transfer yasağını açarak şampiyon olacak bir kadro oluşturmaya çalışan Karşıyaka'da daha önce Mehmet Akgün, Tugay Kırcalı, Mehmet Sıddık İstemi, Cenk Güvenç, Onur Bayramoğlu, Adnan Güngör, Cafercan Aksu, Yiğit Yavuz, Ulaş Ortakaya, Rıdvan Şimşek, Onur Okan, Mehmet Yiğit, Mehmet Eren Poyraz, Aykut Kıratlı, Necati Ateş, Necati Yılmaz, Hasan Çelik, Abdülhamit Yıldız, Mahmut Temür ve Murat İsmet Erdeğer ile anlaşma sağlamıştı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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