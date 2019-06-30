Karşıyaka'da imzalar başlıyor

TFF 3'üncü Lig'de teknik direktör Mesut Toros'la sözleşme yenileyen Karşıyaka, bu hafta içinde iç transferde imzalara başlayacak.

Karşıyaka'da imzalar başlıyor

TFF 3'üncü Lig'de teknik direktör Mesut Toros'la sözleşme yenileyen Karşıyaka, bu hafta içinde iç transferde imzalara başlayacak.
Yeşil-kırmızılı ekip yarın Mustafa Aşan'la masaya oturup ilk imzayı takım kaptanına attıracak. Bedelli askerlik görevini tamamlayan Mustafa, dün İzmir'e döndü. Kaf-Kaf, Mustafa Aşan'dan sonra Hakan Kuş, Arif ve Onur'la da sözleşme yenilemeyi planlıyor. Geçen sezon sonunda altyapıdan 5 genç futbolcuyla takviye ettiği kadrodan fire vermek istemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, yeni sezon öncesi antrenmanlara 9 Temmuz'da başlayacak.


- İzmir

Kaynak: DHA
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