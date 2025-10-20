Karşıyaka ile Anadolu Efes arasında oynanacak bu zorlu mücadele öncesinde sporseverler, maçın başlangıç saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Ayrıca karşılaşmanın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği de en çok aranan konular arasında yer alıyor. Karşıyaka Anadolu Efes maçı hangi kanalda CANLI nereden izlenir?

KARŞIYAKA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Basketbol Süper Ligi'nin heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Karşıyaka - Anadolu Efes maçı, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen basketbolseverler, yayın saati ve platform bilgilerini merak ediyor.

KARŞIYAKA - ANADOLU EFES MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 5 kanalı; Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli şekilde izlenebiliyor.

KARŞIYAKA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşıyaka ile Anadolu Efes arasındaki zorlu mücadele, 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

KARŞIYAKA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

KARŞIYAKA - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İzmir'de basketbol şöleni yaşanacak. Karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.