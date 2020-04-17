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Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Karsan Otomotiv, 1 Nisan, Ekonomi

Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak

1 Nisan itibariyle üretime geçici olarak ara veren hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime kısmi olarak yeniden başlayacak.

17.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:49
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde 1 Nisan'da üretime ara veren Karsan, 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren üretime kısmi olarak başlayacak. Bu süreçte, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda, üretim süreçlerini sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenleyen Karsan, minimum çalışan sayısı ile üretimi günlere dağıtacak. Alınan önlemler çerçevesinde, personel servisleri, yemekhane, soyunma kabinleri, mola alanları gibi tüm ortak alanlarda ise tedbirler artırılacak.

"ACİL DURUM EYLEM PLANI OLUŞTURULDU"

Pandeminin ilk anlarından itibaren Acil Durum Eylem Planı oluşturduklarını ve kurulan özel ekiple gündemi anlık olarak takip ettiklerini belirten Karsan CEO'su Okan Baş, "Mart ayı itibariyle tüm lokasyonlarımızda, çalışma ve ortak alanların sıklıkla dezenfeksiyonu, ziyaretçi yasağı, uzaktan online toplantı gibi birçok tedbiri hassasiyetle devreye almıştık. Riski minimize etmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. 1 Nisan'da verdiğimiz aranın ardından, 20 Nisan itibariyle üretime aynı hassasiyetle kısmi olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk otomotiv devi Karsan 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak

"TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Üretime yeniden başlamak için resmi makamlarca önerilen gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Karsan CEO'su Okan Baş sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye ekonomisi için üretmeye ve ürettiğimiz araçları toplumun ihtiyacına sunmaya devam etme bilinciyle hareket ediyoruz. Bunu yaparken insan sağlığı birinci önceliğimiz. Bu kapsamda, aldığımız tedbirlere ek olarak, kısmi olarak başlayacak üretimi günlere dağıtacağız ve aynı anda fabrikada çalışan sayısını azaltacağız. Türkiye olarak bu zorlu süreçten kısa süre içerisinde güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyor, herkese sağlıklı günler diliyoruz."

Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak

Kaynak: İHA

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