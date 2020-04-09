Karsan’da üst düzey atamalar Karsan'da 2019'dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Alper Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı'na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.

Karsan'da 2019'dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Alper Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı'na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi. Kaynak: Dunya.com