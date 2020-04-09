Karsan’da üst düzey atamalar
Karsan'da 2019'dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Alper Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı'na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.
09.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:21
Karsan'da 2019'dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Alper Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı'na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.
Kaynak: Dunya.com