Karma Milli Takım'dan, Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, Almanya'yı 4-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Karma Milli Takımımız ilk maçında Rusya'yı 4-3, çeyrek finalde Yunanistan'a 4-0'lık üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi. Bu turda Gürcistan'a 4-2 yenilen milli judocular bronz madalya mücadelesinde Almanya ile eşleşti. Almanya karşısında milli takım 4-1'lik üstünlükle üçüncülük kürsüsüne çıktı. Müsabakalarda Karma Milli Takım; 57 kiloda Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kiloda Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kiloda Kayra Sayit ve Kübranur Esir; 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kiloda Vedat Albayrak Mihael Zgank ve +90 kiloda Mert Şişmanlar ile temsil edildi.