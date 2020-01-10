Haberler » Spor » Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı - Spor

Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Altınordu ile oynanan hazırlık maçında inanılmaz bir gol yedi. Hatalı gol sonrası siyah-beyazlı taraftarlar Karius'u eleştiri yağmuruna tuttu.

10.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:53
Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı

, kampındaki hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi ile karşı karşıya geldi. Maçta siyah-beyazlı takımın Alman kalecisi Karius, inanılmaz bir hataya imza attı. Sol taraftan yapılan ortada altıpas içinde oldukça müsait olan Karius, topun kontrolünü sağlayamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu.

BU SEZON 21 MAÇTA 30 GOL YEDİ

Bu büyük hata sonrası Karius büyük üzüntü yaşarken, siyah-beyazlı taraftarlar da 26 yaşındaki kaleciyi eleştiri yağmuruna tuttu. Karius bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıkarken kalesinde 30 gol gördü.


Haber Videosu

: Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler