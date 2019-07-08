Kardemir Karabükspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yaşar Kaptan Çebi Çamlık Sahası'nda teknik direktör Erkan Çakır yönetiminde toplanan takım, ilk antrenmanını yaptı.

Metin Türker Tesisleri'nde kampa giren kırmızı-mavililer, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Erkan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına bugün itibariyle başladıklarını söyledi.

Geçen yılki kadrolarının büyük bir kısmını koruduklarını ifade eden Çakır, "İyi bir hazırlığın ardından yeni sezona başlamak istiyoruz. Elimizde tecrübeli bir kadro var. 1. Lig'de mücadele eden arkadaşlarımızla bu yıl da devam edeceğiz. Umarım iyi bir sezon geçiririz." diye konuştu.

Kaynak: AA