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Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Spor
Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1

STAT: Faruk Çelik HAKEMLER: Cihan Ölmez, Sezgin Altun, Volkan BozKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen - Fikret, Doğacan (Dk. 76 Barış), Halil (Dk. 78 Fahri), Emre Aydın (Dk. 86 Burak), Umut, Emre Karadağ, Abdurrahman, Ahmet Mumin, Fevzi (Dk.

CEYHAN, ADANA (DHA) - STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Cihan Ölmez, Sezgin Altun, Volkan Boz

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen - Fikret, Doğacan (Dk. 76 Barış), Halil (Dk. 78 Fahri), Emre Aydın (Dk. 86 Burak), Umut, Emre Karadağ, Abdurrahman, Ahmet Mumin, Fevzi (Dk. 86 İsa), Emre Yıldırım

CEYHAN SPOR: Enes - Murat, Aziz, Kudret, Abdulkadir (Dk. 74 Mustafa Köroğlu), Zekeriya, Mert, Emre Alan (Dk. 60 Abdurrahman Emek), Kemal (Dk. 68 Fatih Yılmaz), Fatih, Okan (Dk. 60 Selçuk)

GOLLER: Dk. 31 Emre Karadağ, Dk. 45 Halil, Dk. 80 Ahmet Mumin (Karbel Karaköprü Belediye Spor) – Dk. 34 Zekeriya ( Ceyhan Spor)

SARI KARTLAR: Ahmet Mumin (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Mert, Abdülkadir, Fatih (Ceyhan Spor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 4'üncü hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında Ceyhan Spor'u 3-1 mağlup etti.

31'inci dakikada Fevzi'nin pasında kale önünde topla buluşan Emre Karadağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

34'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zekeriya'nın uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

59'uncu dakikada Umut'un pasında kale önünde topu alan Halil, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

80'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Mumin'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1

Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1

Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1

Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1

Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1

Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor Haberleri
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Haber: Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ceyhan Spor: 3-1 - Haberler Spor
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