Karate Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiler
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Karate Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiler

Karate Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 1308 Osmaneli Belediye Spor karate takımı büyük başarı elde etti.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 1308 Osmaneli Belediye Spor karate takımı büyük başarı elde etti.

43 ilden 232 kulübün ve bin 100 sporcunun katıldığı Türkiye Karate Şampiyonası'nda, 1308 Osmaneli Belediye Spor karate takımı sporcusu Ecrin Turunç 35 kilogramda Türkiye 3'üncü, Ahmet Buğra Talih Yıldız ise 47 kilogramda yıldız erkeklerde 3'üncüsü oldu. Sporcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Değerli hocalarımız geçmiş dönem dünya şampiyonaları Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz'ın çalıştırdığı takımımız çok kısa sürede büyük başarılara hocalarımızın gayretleri ile ulaştı. Çocuklarımız ve gençlerimize yönelik yapmış olduğumuz alt yapı Yatırımları artık meyvelerini vermeye başladı. Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 3'üncü olan sporcularımız Ecrin Turunç ve Ahmet Buğra Talih'i kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızın değerli hocaları Salih Murat Kurnaz, Tuğba Kurnaz'ı böyle büyük başarının baş mimarı olarak görüyor ve kutluyoruz. Değerli kulüp başkan ve yöneticilerini tekrar tebrik ediyorum. İlçemiz sporuna destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu, İl Müdürümüz Yasin Özdemir ve İlçe Müdürümüz Şener Öner'e teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Karate Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiler
Karate Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiler
Karate Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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