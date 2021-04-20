Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan toprağa verildi
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Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan toprağa verildi

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs nedeniyle bir süredir tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenazesi (52) dün İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendikten sonra memleketi Rize'ye getirildi. Delihasan için baba ocağı olan Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde de ikindi namazının hemen ardından cenaze namazı kılınarak aile kabristanlığına defnedildi. - RİZE

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan toprağa verildi
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan toprağa verildi
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan toprağa verildi
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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