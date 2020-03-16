Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı Arsenal'in oyun tutkunu yıldızı Mesut Özil, koronavirüs önlemleri için evinde karantinada bulunduğu sırada Fortnite oynarken Twitch yayını açtı.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, önlem amaçlı olarak evinde karantinada bulunduğu sırada Fortnite oynarken Twitch yayını açtı ve katılımcıların bağışlarını bir yardım hareketine bağışladı.

Arkadaşları Sead Kolasinac ve Julian Draxler ile birlikte Fortnite oynayan Özil, yayını açar açmaz 2000 izleyiciye ulaşırken yayın sonunda toplam 1 milyona yakın yayın takipçisi rakamına ulaştı. Özil'in yayın sırasında Türkçe, Almanca ve İngilizce konuşarak takipçilerle sık sık muhabbet etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

TOPLANAN PARAYI VAKFA BAĞIŞLADI

Sıkı bir Fortnite tutkunu olduğu bilinen Mesut Özil, Twitch üzerinden oyunu oynarken yaptığı yayın için toplanan parayı ise Afrikalı çocuklara yardım yapan Big Shoe isimli vakfa bağışlayacağını açıkladı.