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Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı

Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın 19 yaşındaki futbolcusu Callum Hudson-Odoi, karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı. Genç futbolcunun mart ayında koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
18.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:32

Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki en büyük yeteneklerinden biri olması beklenen Callum Hudson-Odoi, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

The Sun'da yer alan habere göre, İngiltere'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olan Hudson-Odoi, İngiltere hükümeti tarafından getirilen koruyucu önlemleri ihlal etti.

GENÇ MODELİ EVİNE DAVET ETTİ

Habere göre Hudson-Odoi'nin bir modele iç çamaşırlarını giyerek Londra'daki evine ziyaret etmesini istediği belirtildi. İsmi açıklanmayan genç model de Odoi'nin evinin bulunduğu bölgeye geldi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Odoi'nin evine çağırdığı genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken görgü tanıklarının ifadesine göre bir futbolcu da polis tarafından tutuklandı. Tutuklanan ismin Hudson-Odoi olduğu ifade edildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Odoi'nin mart ayında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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