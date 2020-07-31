Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti Karagümrük'ün Adana Demirspor'u penaltı atışlarında 6-5 ile geçip Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig playoff finalindeki kaleci detayı dikkat çekti. İstanbul ekibinin file bekçisi Aykut'a penaltı atışları öncesinde Adanalı futbolcuların hangi ayakla hangi köşeye penaltı atacağı tek tek gösterildi. Penaltıyı kaçıran isim de sol ayaklı Mehmet Uslu oldu.

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig playoff finalinde Adana Demirspor'u 6-5 mağlup etti ve önümüzdeki sezon 21 takımlı oynanacak Süper Lig'in 6. İstanbul takımı oldu. 36 yıl sonra Türkiye'nin en üst seviye ligine yükselen ekipte dün oynanan finale kaleci Aykut Özer damga vurdu. Penaltı atışları öncesinde Karagümrük teknik ekibinin 27 yaşındaki kaleciye detaylı bir şekilde rakip takım oyuncularının analizini göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Aykut'a Adana Demirsporlu oyuncuların hangi ayakla hangi köşeye penaltı atacağı tek tek anlatıldı. SOL AYAKLI OYUNCU PENALTI KAÇIRDI Seri penaltı atışları 5-5 olurken Adana Demirspor'da penaltı kaçıran ilk isim Mehmet Uslu oldu. İlk beş penaltıda sağ ayaklı oyuncuların ayağından gol bulan Adana'da penaltı kullanan ilk sol ayaklı futbolcu, dünkü penaltılarda yenilgiye sebebiyet verdi. 8 MAÇTA GOL YEMEDİ Sezon başında Fortuna Sittard takımından transfer edilen ve bu yıl gösterdiği performansıyla alkış toplayan Aykut Özer, ligde 24 maça çıkıp 8 maçta kalesini gole kapattı.