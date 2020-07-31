HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti

Karagümrük'ün Adana Demirspor'u penaltı atışlarında 6-5 ile geçip Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig playoff finalindeki kaleci detayı dikkat çekti. İstanbul ekibinin file bekçisi Aykut'a penaltı atışları öncesinde Adanalı futbolcuların hangi ayakla hangi köşeye penaltı atacağı tek tek gösterildi. Penaltıyı kaçıran isim de sol ayaklı Mehmet Uslu oldu.

Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
31.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:02

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig playoff finalinde Adana Demirspor'u 6-5 mağlup etti ve önümüzdeki sezon 21 takımlı oynanacak Süper Lig'in 6. İstanbul takımı oldu. 36 yıl sonra Türkiye'nin en üst seviye ligine yükselen ekipte dün oynanan finale kaleci Aykut Özer damga vurdu.

Penaltı atışları öncesinde Karagümrük teknik ekibinin 27 yaşındaki kaleciye detaylı bir şekilde rakip takım oyuncularının analizini göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Aykut'a Adana Demirsporlu oyuncuların hangi ayakla hangi köşeye penaltı atacağı tek tek anlatıldı.

Karamgümrük kalecisi Aykut Özer'e finaldeki penaltı atışları öncesinde rakip futbolcuların detaylı analizi gösterildi

SOL AYAKLI OYUNCU PENALTI KAÇIRDI

Seri penaltı atışları 5-5 olurken Adana Demirspor'da penaltı kaçıran ilk isim Mehmet Uslu oldu. İlk beş penaltıda sağ ayaklı oyuncuların ayağından gol bulan Adana'da penaltı kullanan ilk sol ayaklı futbolcu, dünkü penaltılarda yenilgiye sebebiyet verdi.

8 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sezon başında Fortuna Sittard takımından transfer edilen ve bu yıl gösterdiği performansıyla alkış toplayan Aykut Özer, ligde 24 maça çıkıp 8 maçta kalesini gole kapattı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Spor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti 3. Sayfa
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Magazin
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 10:02:44. #1.15#
title