276 geçici işçi alımı için metrelerce kuyruk oluştu

16.09.2019 12:02

Karaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 1 yıl boyunca istihdam edilecek, geçici 276 personel alacağını duyurmasının ardından başvurunun ilk gününde İŞKUR İl Müdürlüğü önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında il genelindeki okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 200 kişilik temizlik ve 76 kişilik de güvenlik görevlisi alım ilanı yayınladı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Başvuru süresinin ilk gününde İŞKUR İl Müdürlüğü önünde daha mesai saati başlamadan uzun kuyruklar oluştu. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte kuyrukta bekleyenlerin sayısı yaklaşık 600 kişiye ulaştı.

ESNAFIN İŞ YERİNİN ÖNÜ KAPANDI

Sıra nedeniyle iş yerlerinin önünün kapandığını belirten esnaf ise duruma çözüm bulunmasını istediklerini belirtti. Başvurular 20 Eylül Cuma günü sona erecek.

Kaynak: DHA