Karagümrük maçının skoru Fatih Terim'i şaşırttı: 2 golü de biz attık - Haberler Spor
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Karagümrük maçının skoru Fatih Terim'i şaşırttı: 2 golü de biz attık

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük'le 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. "İstatistiklere bakarsak bu nasıl 1-1 bitti dersiniz" ifadelerini kullanan deneyimli hoca, "Futbol bazen istatistiklere sığmayan bir oyun. 2 puan kaybı için üzgünüm. Rahat rahat söyleyebilirim, çünkü 2 golü de biz attık. Daha önce gol bulabilirdik. Bulsaydık daha baskılı olurdu" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

Kaptığımız topları etkili kullanamadık. İstatistiklere bakarsak bu nasıl 1-1 bitti dersiniz. Zaten futbol bazen istatistiklere sığmayan bir oyun. 2 puan kaybı için üzgünüm. Rahat rahat söyleyebilirim, çünkü 2 golü de biz attık. Daha önce gol bulabilirdik. Bulsaydık daha baskılı olurdu.

Her Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüz ama devam ediyoruz. Biz de buradayız. Oyuna her geçen gün bir şeyler katıyoruz, bazı şeyleri de biraz daha fazla çabalamalıyız. Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Atamıyoruz. Pozisyona giriyoruz. Topun mülkiyetini alıyoruz ama özellikle Biglia stopere geçince orayı daha iyi kullanabilirdik. İçeriden çıkıyor, direkten dönüyor, durup dururken rakibe pas veriyoruz.

Hak ediyoruz bazı şeyleri. Rakip kaleye gelemiyor. Her an gol bulabilirsiniz ama durup dururken bir pas atıyoruz. Bu ve buna benzer birçok pozisyon yaşadık. Bir takım, teknik adam adına istenen şeyler değil ama oluyor. Tüm bunlara rağmen daha iyi günlere gideceğiz inşallah

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