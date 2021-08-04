Karagümrük, Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Karagümrük, Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Karagümrük, Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosunda düşünülmeyen Jimmy Durmaz, Karagümrük'e transfer oldu. İstanbul ekibi sosyal medya hebasından transferi duyurarak, "Kulübümüz geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Karagümrük forması altında başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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