Karagümrük Bandırmaspor tek maç mı, rövanşı var mı?

Karagümrük Bandırmaspor tek maç mı, rövanşı var mı?
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Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak son takım, yarınki Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor play-off final maçında belli olacak. Peki, Karagümrük Bandırmaspor tek maç mı, rövanşı var mı?

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki play-off finali yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Peki, Karagümrük Bandırmaspor tek maç mı, rövanşı var mı?

KARAGÜMRÜK BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmaya dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Karagümrük - Bandırmaspor 1. Lig play-off final müsabakasının VAR ve AVAR hakemi belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Atilla Karaoğlan VAR, Özgür Yankaya AVAR olarak zorlu mücadelede görev yapacaklar.

BU SEZONKİ MAÇLARDA BANDIRMASPOR KAZANDI

İki ekibin bu sezon ligde karşılaştığı müsabakalarda Bandırmaspor rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

Profesyonel liglerde 14 kez karşılaşan iki ekipten Bandırmaspor'un 8, Fatih Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bandırmaspor'un 19 gol bulduğu karşılaşmalarda Fatih Karagümrük de 9 gol üretti.

KARAGÜMRÜK BANDIRMASPOR TEK MAÇ MI?

Bandırmaspor Karagümrük maçı 20.00'de başlayacak. Maç tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan taraf Süper Lig'e çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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