Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı Karadeniz'de keşfedilen doğal gazdan alınan numunelerle yapılan denemeler ilk kez televizyon ekranlarında yayınlandı. Doğal gazın yanma görüntüleriyle ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu görüntüler muhtemelen ilk denemeler. Şu anda Karadeniz'deki ilk gaz görüntüsünü görüyoruz" dedi.

Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazdan alınan numunelerle laboratuvarda yapılan denemeler ilk kez CNN TÜRK ekranlarında yayınlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuk olduğu programda gösterilen görüntülerde tüpler yardımıyla çıkarılan doğal gazın yandığı anlar vatandaşlara gösterildi.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili merak edilen ayrıntılara CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yanıt veren Bakan Dönmez, keşfettiğimiz rezervin yanma görüntüleriyle ilgili "Bu görüntüler muhtemelen ilk denemeler. Şu anda Karadeniz'deki ilk gaz görüntüsünü görüyoruz. Karadeniz gazının laboratuvarda yapılan testleri görüyorsunuz. Burada da seviniliyor. Laboratuvardaki ilk bulgular da büyük sevinç kaynağı. Çok heyecanlandık bu haber geldiğinde. Birkaç kez arkadaşları ayrıntılı bir şekilde dinledik. Anlatıldı biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Gözlerimizin dolduğu anlar oldu. Yıllarca arıyoruz. Türkiye'nin bir hayali neticede. Hayalimizi sorduklarında 'Enerjide dışa bağımlılığı azalttığımız gün, en mutlu olduğum gündür' diyordum. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.