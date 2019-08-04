Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları

Spor Toto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, üç oyuncuyu transfer etti.

Karacabey Belediyespor, Bayburt İdare'den Selçuk Kaban'ı, Gebzespor'dan Berkay Polat'ı ve Yeni Orduspor'dan Selim Şahinbaş'ı kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, kulüp lokalinde yapılan imza törenine gazetecilere yaptığı açıklamada orta saha oyuncuları Selçuk Kaban ve Berkay Polat, defans oyuncusu Selim Şahinbaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını söyledi.

Koçak, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından futbolcular ve yöneticiler sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA