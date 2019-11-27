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Karabük'lü hakem VAR eğitimine davet edildi

Karabük'ün klasman hakemlerinden Mustafa Hakan Belder, merkez hakem kurulu tarafından İstanbul Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.

27.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:22
Karabük'lü hakem VAR eğitimine davet edildi

'ün klasman hakemlerinden Belder, merkez hakem kurulu tarafından Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.


1. Lig ve 2. Lig ile Türkiye Kupası ve alt liglerde görev alan Karabüklü hakem Mustafa Hakan Belder, Süper Lig hakemi olma yolunda ilerliyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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