Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
05.09.2020 08:23 | Son Güncelleme: 05.09.2020 08:27

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM Akyazı Kavşağı kolu 1. kilometresinde yapılacak olan K74 köprüsü orta ayağının imalatı için TEM Otoyolu'nun her iki yönde sol şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Aydın yolunun 34-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 10-13. kilometrelerinde Muratdere mevkisindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara-Eskişehir yolunun 18-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tefenni-Burdur yolunun 0-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 1-28. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri öneriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 49. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bugün ve yarın her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

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