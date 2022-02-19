Kara Kartal'ın galibiyet hasreti Dolmabahçe'de son buldu! Beşiktaş, Altay'ı tek golle geçti

Beşiktaş ile Altay, Süper Lig'in 26. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ VIDA'YLA 3 PUANI ALDI

Maçın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş'ın golünü 64. dakikada Vida attı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 3 haftalık galibiyet hasretine son verirken ligde maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

ALTAY KENDİNİ ATEŞE ATTI

16 haftalık kazanamama serisine 2 haftadır ara vererek 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Altay ise Beşiktaş'a mağlup olarak küme düşme hattında kendini zor duruma soktu. 22 puanla 19. sırada kalan İzmir ekibinin düşme hattının üzerindeki en yakın rakibiyle arasında 5 puan fark var.

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