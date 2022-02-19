Kara Kartal'ın galibiyet hasreti Dolmabahçe'de son buldu! Beşiktaş, Altay'ı tek golle geçti
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran siyah-beyazlılar puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. İzmir ekibi ise 22 puanda kalarak 19. sırada yer aldı.
Beşiktaş ile Altay, Süper Lig'in 26. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.
BEŞİKTAŞ VIDA'YLA 3 PUANI ALDI
Maçın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş'ın golünü 64. dakikada Vida attı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 3 haftalık galibiyet hasretine son verirken ligde maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.
ALTAY KENDİNİ ATEŞE ATTI
16 haftalık kazanamama serisine 2 haftadır ara vererek 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Altay ise Beşiktaş'a mağlup olarak küme düşme hattında kendini zor duruma soktu. 22 puanla 19. sırada kalan İzmir ekibinin düşme hattının üzerindeki en yakın rakibiyle arasında 5 puan fark var.
Haberler.com - Spor