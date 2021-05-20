Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal veda

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, kişisel sosyal medya hesabından görevi bırakıp İstanbul'dan ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim ile olan bir karesini paylaştı ve 'Sevince böyle bakarsın' notunu düştü. Sarı-Kırmızılı ekibin taraftarları, Arda'nın bu gönderisini kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.