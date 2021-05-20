Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal veda
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Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal veda

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, kişisel sosyal medya hesabından görevi bırakıp İstanbul'dan ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim ile olan bir karesini paylaştı ve 'Sevince böyle bakarsın' notunu düştü. Sarı-Kırmızılı ekibin taraftarları, Arda'nın bu gönderisini kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan ve averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da Fatih Terim, sezonun tamamlanmasıyla yeni yönetimin önünü açmak adına görevi bıraktı. Terim'in İstanbul'dan ayrılmasıyla takım kaptanı Arda Turan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal veda

"SEVİNCE BÖYLE BAKARSIN"

Fatih Terim'e karşı olan sevgisini birçok kez dile getiren Arda, Terim ile olan bir fotoğrafını duygusal notla paylaştı. Arda, 'Sevince böyle bakarsın..." notunu düştü. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarları kısa süre içerisinde bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal veda
Galatasaray'daki görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
Galatasaray'daki görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
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Haber Yorumları (2)
BOZKURT ERGENEKON : Sevgili Murat.Birbirleri ile alakalı küs ve kırgınlıkları oldu.Lakin ikisi de kapıyı kapatacak sözler sarf etmediler.Hadi Arda genç.Fatih hoca en az 1000 tane futbolcu ile çalıştı.Onu farklı kılan da her zaman"dik duruşu"oldu.Sanırım sen hocayı sevmiyorsun.Olabilir.Tüm Galatasaray camiası seviyor ya o yeter.Aç Galatasaray tarihini başarılarını oku.BAŞARILI ADAM nasıl olunur,öğren kardeşim..
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MURAT ALTINTAŞ: Ne sevgi imiş. Bir ara birbirlerine söylemediğini bırakmamışlardı. Galatasaray dikkat Fatih Terim 2 doğuyor. Fatihin yerini alacak bu
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500
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Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal veda - Haberler Spor
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