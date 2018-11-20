Kaphib Meclis Toplantısı Yapıldı

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAP-HİB) Meclis Toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantı, Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Müdürü Levent Ak, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, ilgili KAP-HİB Meclis Üyeleri, KAP-HİB üyesi turizm sektör temsilcileri katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'nin 2019 Mali Yılı Planının görüşülmesi, 2019 Mali Yılı Bütçesi ve 2020-2021 yılları tahmini bütçenin görüşülmesi, 2019 yılında Bakanlık belgeli Turizm tesisleri ve hizmetten yararlanan Balon firmalarının katılım paylarının görüşülüp değerlendirilmesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Proje sunulması için yetki verilmesi ve karara bağlanması ile ilgili konular görüşüldü.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - NEVŞEHİR