Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı
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Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı

16.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:01

Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı. Kemer hakkında açıklama yapan FB TV, "Dualarımız ve kalbimiz seninle" dedi.

Sempatik tavırlarıyla tanınan güzel sunucu Dilay Kemer, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer'in durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Twitter'da kısa sürede gündem olan trend listesine giren Dilay Kemer'in durumu hakkında ilk açıklama FB TV'den geldi. Kanalın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer'e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denildi.

Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı

2. KEZ İLİK NAKLİ OLMUŞTU

Dilay Kemer, 30 Ocak'ta yaptığı paylaşımda takipçilerine şu sözlerle seslenmişti: "İlk defa bir TBT gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm... Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum."

Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma kaldırıldı
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma kaldırıldı
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı

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Haber Yorumları (2)
ETRAFINA BIR BAK: BEN BUNU ANLAMIYORUM KANSER HASTALARINA TAM TERSI YAPILACAGI YERDE, KATKI MADDELI GIDA URUNLERI, PLASTIK MALZEMELER KIVIR ZIVIR VERILIYOR, TURKIYE''YE HAS BIR SEY DEGIL HERYERDE BU CILGINLIK. . TURKIYE ELINDEKI KENEVIRI MEDIKAL OLARAK COK IYI DEGERLENDIRMELI, CANNABOID YAGI ETKILI VE BANLANMIS BIR MALZEME KANSER ICIN. .
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PINAR: Cenabı Allah sana acil şifalar versin hiç kimseye böyle hastalık vermesin dualarımız bütün hastalara olsun
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