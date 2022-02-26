Kane ve Son, Premier Lig'in en çok gol atan ikilisi oldu - Haberler

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Kane ve Son, Premier Lig'in en çok gol atan ikilisi oldu

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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Kane ve Son, Premier Lig'in en çok gol atan ikilisi oldu

Tottenham'da forma giyen Harry Kane ile Heung-min Son, İngiltere Premier Lig'in en çok gol atan ikilisi oldu.

Tottenham'da forma giyen Harry Kane ile Heung-min Son, İngiltere Premier Lig'in en çok gol atan ikilisi oldu.

Ligde kötü gidişe son vermek isteyen Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı Matt Doherty, Dejan Kulusevski, Harry Kane ile Heung-min Son'ın golleriyle 4-0 mağlup ederek moral buldu.

Son golü birlikte hazırlayan Kane ve Son, toplam 37 golle Premier Lig'de en fazla gol atan ikili olarak tarihe geçti.

Daha önce Chelsea formasıyla Frank Lampard ve Didier Drogba, 36 gol atmıştı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Harry Kane, Tottenham, Spor, Haberler

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