Kandıra'da üretilen şeker kamışı pekmezi 'yok satıyor' - Haberler
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Kandıra'da üretilen şeker kamışı pekmezi "yok satıyor"

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hasadına başlanan şeker kamışından geleneksel yöntemlerle yapılan ve kilogramı 100 liradan satışa sunulan doğal pekmez büyük talep görüyor.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hasadına başlanan şeker kamışından geleneksel yöntemlerle yapılan ve kilogramı 100 liradan satışa sunulan doğal pekmez büyük talep görüyor.

Kandıra'da son yıllarda ekim alanı genişleyen şeker kamışı, gerekli olgunluğa erişmesinin ardından eylülde toprak seviyesinin bir karış üzerinden orakla kesilerek hasat ediliyor.

Daha sonra merdanelerden geçirilerek çıkarılan ürünün öz suyu, ince delikli süzgeçte süzülerek kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Pekmezin dibinin tutmaması ve yanık kokusunun oluşmaması için de sürekli karıştırılıyor.

Kazana koyulan su miktarı ve ateşin şiddetine göre 8 ila 10 saat arası süren kaynatma işlemi, pekmezin ağdalı kıvama gelmesinin ardından sona eriyor.

Raf ömrü uzun ve pek çok hastalığın olumsuz etkilerini gidermede etkili olduğu söylenen şeker kamışı pekmezi, tüketicilerden yoğun talep görüyor.

"Tohum bulma hikayemiz çok enteresan"

Kandıra'da 10 yılı aşkın süredir şeker kamışı yetiştiren 58 yaşındaki Kadir Doğan, AA muhabirine, şeker kamışının çocukluğunda yaygın olarak yetiştirildiğini, o dönemlerde öküzlerin çevirdiği mengenelerde sıkıldığını söyledi.

İlçede öküz kalmayınca mengenelerin de bir kenara atıldığını, bunun sonucunda çiftçilerin şeker kamışı üretimini bıraktığını anlatan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllar sonra tekrar üretmeye karar verdim. Tohum bulma hikayemiz de çok enteresan. Çok aradım, eski Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Güzel, bir bağ getirdi ama toprak olmuştu. 500 metrekare alana saçtım bunu ve 3 kök çıktı. Bu 3 kök sonraki sene tarla oldu. Bunu yaygınlaştırdık ve bugün Kandıra'nın pek çok yerinde yeniden ekiliyor."

Doğan, şeker kamışı tohumunun ilkbaharda toprağa atıldığını, eylül ayında hasadın başladığını belirterek, "Çok bakım istemiyor. Eğer çok kurak giderse bir kez sulamak yetiyor." dedi.

"Kilogramını 100 liradan satıyoruz"

Hasadın oldukça zorlu olduğunu vurgulayan Doğan, "Şeker kamışını orakla kesiyoruz, kabuğunu temizliyoruz. 2-3 gün bekletildikten sonra mengenede sıkılıyor. Yine sıkma makinesini sanayide yaptırdım. Bu makinede suyu alındıktan sonra kaynatma işlemi yapılıyor. Kaynatma süresi yaklaşık 8 ila 10 saat arası değişiyor." diye konuştu.

Kadir Doğan, 100 kilogram şeker kamışı suyundan 11-12 kilogram pekmez çıktığını dile getirerek, "Pekmezin kilogramını 100 liradan satıyoruz ama talebe yetişemiyoruz. Türkiye'nin her yerinden müşterimiz var." dedi.

Pekmezin genellikle kahvaltıda tüketildiğini aktaran Doğan, organik olduğundan birçok kişinin şifa için aldığını sözlerine ekledi.

Kandıra'da üretilen şeker kamışı pekmezi yok satıyor

Kandıra'da üretilen şeker kamışı pekmezi yok satıyor

Kandıra'da üretilen şeker kamışı pekmezi yok satıyor

Kandıra'da üretilen şeker kamışı pekmezi
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kandıra'da üretilen şeker kamışı pekmezi 'yok satıyor' - Haberler
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