Kanarya kritik maçta hata yapmadı! Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

ROSSI GOLLE TANIŞTI

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe 17. dakikada Rossi'yle öne geçerken, Uruguaylı futbolcu Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerde 29. dakikada ise Filip Novak farkı 2'ye çıkaran golü attı. İkinci yarıya etkili başlayan Hatay, 70. dakikada Saint-Louis'le farkı 1'e indirdi ancak bu gol ev sahibi takıma yetmedi ve maç 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

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