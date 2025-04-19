Kanal İstanbul neden yapılıyor? İstanbul Boğazı, yıllık yaklaşık 43.000 geminin geçtiği ve en dar yeri 698 metre olan doğal bir su yolu. İletişim Başkanlığı'nın kanalistanbul.gov.tr internet sitesinde yer alan bilgilere göre, artan gemi trafiği, büyüyen gemi boyutları ve özellikle tehlikeli madde taşıyan tankerlerin oluşturduğu riskler, İstanbul Boğazı'nda güvenlik açısından ciddi sorunlara neden oluyor. Bu çerçevede, alternatif bir su yolu projesi olarak Kanal İstanbul'un planlandığı ifade ediliyor. İşte, Kanal İstanbul neden yapılıyor, neden önemli? Detaylar...

KANAL İSTANBUL NEDEN YAPILIYOR?

Kanalistanbul.gov.tr sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Boğazı'ndaki mevcut gemi trafiği yoğunluğu ve bu yoğunluğun neden olduğu riskler, projenin temel gerekçeleri arasında yer alıyor. İstanbul Boğazı'nda seyir emniyetini tehdit eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve kent içi deniz trafiği ile dik kesişen rotalar bulunuyor. Bu durumun, deniz kazalarına zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

Boğaz'da büyük gemiler için ortalama bekleme süresinin yaklaşık 14,5 saat olduğu, bu sürenin hava koşulları ve olası kazalara bağlı olarak günlerce sürebildiği bilgisi yer alıyor. Kanal İstanbul'un, bu yoğunluğu azaltarak hem İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğini rahatlatması hem de güvenliği artırması hedefleniyor.

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Kanal İstanbul, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu oluşturmayı amaçlayan bir altyapı projesi olarak tanımlanıyor. İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, projenin uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği en az 275 metre, derinliği ise 20,75 metre olarak planlandı. Proje kapsamında, yeni yerleşim alanları ve yatay mimariye dayalı, depreme dayanıklı yapılaşmalar da öngörülüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması da projenin hedeflerinden biri olarak belirtiliyor.

KANAL İSTANBUL NEDEN ÖNEMLİ?

Proje bilgilerinde, Kanal İstanbul'un uluslararası deniz taşımacılığına açık yeni bir su yolu oluşturacağı, böylece Türkiye'nin deniz trafiği açısından stratejik konumunu güçlendireceği ifade ediliyor. Ayrıca, kentsel ulaşımda denizyolu kullanımının artırılması ve şehir hatları ile transit gemilerin 90 derecelik kesişmelerinin ortadan kaldırılarak kaza risklerinin azaltılması da projenin hedefleri arasında.

İletişim Başkanlığı'na ait resmi sitede, projenin İstanbul'un güvenliği, altyapısı, ulaşımı ve çevresel sürdürülebilirliği açısından uzun vadeli katkılar sağlayacağı vurgulanıyor. Öte yandan, projenin tamamlanma süresinin normal şartlar altında 7 yıl olarak planlandığı bilgisi de yer alıyor.