Kanada'da gerçekleşen maden kazasında 39 kişi yer altında mahsur kaldı - Haberler Ekonomi
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Kanada'da gerçekleşen maden kazasında 39 kişi yer altında mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kanada'da gerçekleşen maden kazasında 39 kişi yer altında mahsur kaldı

Kanada'nın Sudbury şehrindeki Totten madeninde meydana gelen kaza sonucu 39 madenci yer altında mahsur kaldı. Brezilyalı maden şirketi Vale SA, içeridekilerin ikinci bir çıkış kullanılarak tahliye edileceklerini açıkladı.

Brezilyalı maden şirketi Vale SA tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın Sudbury şehrindeki Totten madeninde dün işçileri taşıyan aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 39 madencinin yer altında mahsur kaldığı bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şirket, bütün madencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve mahsur kalan madencilerin ikinci bir çıkış kullanılarak tahliye edileceklerini açıkladı. Madencilerin ilerleyen saatlerde madenden kurtarılması bekleniyor.

MAHSUR KALANLAR SIĞINMA İSTASYONUNA ULAŞTI

Şirket ayrıca, kaza sonrası madencilerin içinde su ve yiyecek bulunan sığınma istasyonuna sorunsuz bir şekilde ulaştığını ve şirketle iletişime geçtiğini aktardı.

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Haber: Kanada'da gerçekleşen maden kazasında 39 kişi yer altında mahsur kaldı - Haberler Ekonomi
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