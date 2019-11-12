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"Kamu özel işbirliği ile savunmada milli sinerji oluşur"

Askeri Fabrikalar Eski Genel Müdürü Murat Akkaya, "Savunma sanayinde küresel rekabet gücümüzü geliştirmenin gerekliliği olarak 'İş Yükü Paylaşımı – Birlikte Üretim Modeli' olmak zorunda" dedi.

12.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:13

Askeri Fabrikalar Eski Genel Müdürü , "Savunma sanayinde küresel rekabet gücümüzü geliştirmenin gerekliliği olarak 'İş Yükü Paylaşımı – Birlikte Üretim Modeli' olmak zorunda" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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