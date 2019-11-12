"Kamu özel işbirliği ile savunmada milli sinerji oluşur"
Askeri Fabrikalar Eski Genel Müdürü Murat Akkaya, "Savunma sanayinde küresel rekabet gücümüzü geliştirmenin gerekliliği olarak 'İş Yükü Paylaşımı – Birlikte Üretim Modeli' olmak zorunda" dedi.
12.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:13
Askeri Fabrikalar Eski Genel Müdürü Murat Akkaya, "Savunma sanayinde küresel rekabet gücümüzü geliştirmenin gerekliliği olarak 'İş Yükü Paylaşımı – Birlikte Üretim Modeli' olmak zorunda" dedi.
Kaynak: Dunya.com