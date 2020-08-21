Kamil Jozwiak'ın Etkileyici Anları 2016 yılından beri Lech Poznan forması giyen Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Jozwiak, yıllar içerisinde Ekstraklasa liginin en tehlikeli hücum oyuncularından biri haline geldi. 22 yaşındaki Jozwiak'ın Lech Poznan formasıyla Ekstraklasa izleyicilerini etkileyen anlarını sizler için derledik.

2016 yılından beri Lech Poznan forması giyen Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Jozwiak, yıllar içerisinde Ekstraklasa liginin en tehlikeli hücum oyuncularından biri haline geldi. 22 yaşındaki Jozwiak'ın Lech Poznan formasıyla Ekstraklasa izleyicilerini etkileyen anlarını sizler için derledik. Kaynak: Dugout