Kamerun, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Kamerun, Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nda yer alan Kamerun ile Gine-Bissau, İsmailiye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

66. dakikada Yaya Banana ve 69. dakikada Stephane Bahoken'in attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazanan Kamerun, 3 puanla liderliğe yükseldi.

Kaynak: İHA
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