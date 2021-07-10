Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan iyi haber
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Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan iyi haber

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Aytemiz Alanyaspor'un kampında kalp spazmı geçiren golcü futbolcu Khouma Babacar'dan gelen haber yüreklere su serpti. Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Büyük ihtimalle geri gelecek diye ümit ediyoruz. Hayati tehlike, stent, ameliyatlık bir durum yok" diye konuştu.

Khouma Babacar'da korkulan olmadı. Burdur kampında rahatsızlanan ve hastanede kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Babacar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Babacar'ın kısa süre içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan iyi haber

"ANTRENMANLARA DEVAM EDEBİLİR"

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Babacar, TFF'nin komisyonuna gözükecek, büyük ihtimalle geri gelecek diye ümit ediyoruz. İnşallah aramıza katılır. Öyle hayati tehlike ya da stent, ameliyat olacak bir durum yok. Sadece biraz medikal tedavi görecek o kadar. Antrenmanlara devam edebilir" diye konuştu.

Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan iyi haber
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