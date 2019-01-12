Kalite ve Güvenin Adresi Altun Otogaz Sistemleri

Sıfır ve ikinci el lüx otomobiller sınıfında hizmet veren Altun Otomotiv; kısa sürede sektöründe tercih edilen ve referansı olan bir firma haline gelmiştir. Aradığınız her marka ikinci el ve Sıfır otomobili bulabileceğiniz Altun Otomotiv, hizmetine devam etmektedir.

Ayrıca, motorlu yat satışı, motorlu yat kiralama ve ekspertiz raporu sunduğu hizmetler arasındadır. İlke olarak, müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran Altun Otomotiv, müşterileriyle uzun süreli çalışmalar yapmaktadır.

Ekonomik sınırı zorlamadan, araç sahibi olabilmeniz için fırsat yaratan Altun Otomotiv müşterilerinden almış olduğu manevi destekle, yeniliklere her zaman açık bir kurum niteliği kazanmıştır.

VİZYONUMUZ



Beklentileriniz üzerinde güvenilir hizmet sağlamak.

MİSYONUMUZ

Altun Otomotiv, otomotiv sektöründe; müşteri odaklılık prensibi üzerine çalışan, güvenilir, sektörünü iyi tanıyan,

müşterilerinin beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen,

deneyimli kadro gücüne sahip, sektöründe verimli ve kârlı hizmet vermeyi hedefleyen bir şirkettir.