Kalıpçılar, ithalatın teşvikine karşı acil önlem istiyor

09.10.2019 07:51

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Özoğul, ek vergi, ÖTV, kalıp ithalatı için teşvik ve vergi muafiyeti sağlanması gibi Türk kalıpçısının rekabet gücünü azaltan birçok sorunla boğuştuklarını söyledi.