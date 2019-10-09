Kalıpçılar, ithalatın teşvikine karşı acil önlem istiyor

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Özoğul, ek vergi, ÖTV, kalıp ithalatı için teşvik ve vergi muafiyeti sağlanması gibi Türk kalıpçısının rekabet gücünü azaltan birçok sorunla boğuştuklarını söyledi.

09.10.2019 07:51
Kalıpçılar, ithalatın teşvikine karşı acil önlem istiyor

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Özoğul, ek vergi, ÖTV, kalıp ithalatı için teşvik ve vergi muafiyeti sağlanması gibi Türk kalıpçısının rekabet gücünü azaltan birçok sorunla boğuştuklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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