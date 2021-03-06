Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı
Olympiakos forması giyen Andreas Bouchalakis, Aris ile oynadıkları maçta kalecinin arkasına saklanarak ilginç bir gole imza attı.
Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında Aris ile Olympiakos takımları karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Olimpiakos, deplasmanda rakibiyle 1-1 beraberek alarak adını yarı finale yazdırdı.
KALE DİREĞİNİN YANINA GİZLENDİ
Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin 87. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Konuk ekibin 27 yaşındakiorta saha oyuncusu Andreas Bouchalakis, ceza sahasında yaşanan bir pozisyon ardından yarı alanına doğru koşmayıp kale direğinin oraya gizlendi.
KALECİ GAFİL AVLANDI
Kalecinin arkasında saklanan Yunan oyuncu, file bekçisinin topu yere bırakmasının ardından koşup meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.