Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı
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Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı

06.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:42

Olympiakos forması giyen Andreas Bouchalakis, Aris ile oynadıkları maçta kalecinin arkasına saklanarak ilginç bir gole imza attı.

Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında Aris ile Olympiakos takımları karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Olimpiakos, deplasmanda rakibiyle 1-1 beraberek alarak adını yarı finale yazdırdı.

KALE DİREĞİNİN YANINA GİZLENDİ

Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin 87. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Konuk ekibin 27 yaşındakiorta saha oyuncusu Andreas Bouchalakis, ceza sahasında yaşanan bir pozisyon ardından yarı alanına doğru koşmayıp kale direğinin oraya gizlendi.

Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı

KALECİ GAFİL AVLANDI

Kalecinin arkasında saklanan Yunan oyuncu, file bekçisinin topu yere bırakmasının ardından koşup meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı
Haber Yorumları (2)
VTN: OFSAYT OLMAYI BENCE
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SENAR: kalecinin suçu varda o defans ne iş yapıyor, biri de uyarmamış arkadanda rakip oyuncu var diye.
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500
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