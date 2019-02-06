Kale'de Çiftçilere Tarım Sigortaları Anlatıldı

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Kale Kaymakamlığının salonunda düzenlenen toplantıda, üreticilerin hangi risklere karşı ürünlerini ve hayvanlarını güvence altına alabilecekleri, poliçe oluşturulması, TARSİM'in kurumsal yapısı ve işleyişi, hasar durumunda yapılması gerekenler ve 2019 yılında yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, Tarım Kredi Sigorta Yetkilisi Ömer Çetinkaya, Bereket Sigorta Saha Sorumlusu Uğur Danacı, Kale İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cengiz Aslan ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA