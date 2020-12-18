Kaio Jorge Libertadores Tarihinde En Hızlı Gol Atan Oyuncu Oldu
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Kaio Jorge Libertadores Tarihinde En Hızlı Gol Atan Oyuncu Oldu

18.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:17

Santos forması giyen Kaio Jorge, Santos'un Gremio'yu 4-1 mağlup ettiği Copa Libertadores yarı final maçında turnuva tarihinin en hızlı golünü attı. Maçın sadece 11. saniyesinde savunmanın hatasını değerlendiren 18 yaşındaki Jorge, topu Gremio ağlarıyla buluşturdu.

Santos forması giyen Kaio Jorge, Santos'un Gremio'yu 4-1 mağlup ettiği Copa Libertadores yarı final maçında turnuva tarihinin en hızlı golünü attı. Maçın sadece 11. saniyesinde savunmanın hatasını değerlendiren 18 yaşındaki Jorge, topu Gremio ağlarıyla buluşturdu.

Kaio Jorge Libertadores Tarihinde En Hızlı Gol Atan Oyuncu Oldu

Kaynak: Dugout

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