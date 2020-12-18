Kaio Jorge Libertadores Tarihinde En Hızlı Gol Atan Oyuncu Oldu

Santos forması giyen Kaio Jorge, Santos'un Gremio'yu 4-1 mağlup ettiği Copa Libertadores yarı final maçında turnuva tarihinin en hızlı golünü attı. Maçın sadece 11. saniyesinde savunmanın hatasını değerlendiren 18 yaşındaki Jorge, topu Gremio ağlarıyla buluşturdu.