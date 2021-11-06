Kahramanmaraşspor: 5-1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraşspor: 5-1

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Kahramanmaraşspor: 5-1

STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: Metehan Alpat, Hakan Akkaynak, Niyazi Atakan AtasevenHEKİMOĞLU TRABZON: Özkan - Onur (Dk. 46 Ali), Yasin (Dk. 78 Miraç), Hakan Demir, Emre, Hakan Yavuz (Dk. 59 Tunahan), Caner, Halil İbrahim (Dk. 59 Berkay), Hakan Yeşil (Dk.

TRABZON (DHA) - STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Metehan Alpat, Hakan Akkaynak, Niyazi Atakan Ataseven

HEKİMOĞLU TRABZON: Özkan - Onur (Dk. 46 Ali), Yasin (Dk. 78 Miraç), Hakan Demir, Emre, Hakan Yavuz (Dk. 59 Tunahan), Caner, Halil İbrahim (Dk. 59 Berkay), Hakan Yeşil (Dk. 74 Özkan), Mehmet, Ethem

KAHRAMANMARAŞSPOR: Deniz Çınar - Deniz Solmaz, Birkan, Canberk (Dk. 46 Yakup Ramazan), Enis, Ali Rıza (Dk. 59 Anıl), Halil İbrahim (Dk. 74 Sefa), Mert, Alican, Mehmet Burak (Dk. 46 Emre), Özcan (Dk. 82 Melih)

GOLLER: Dk. 9 Hakan Yavuz, Dk. 17 Ethem, Dk. 30 ve Dk. 56 Hakan Yeşil, Dk.45+1 Halil İbrahim (Hekimoğlu Trabzon ), Dk.54 Enis ( Kahramanmaraşspor )

SARI KART: Mert (Kahramanmaraşspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 11'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Hakan Yavuz, 17'de Ethem, 30 ile 56'ncı dakikalarda Hakan Yeşil ve 45+1'inci dakikada Halil İbrahim kaydederken, konuk ekibin tek golü 54'üncü dakikada Enis'ten geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip liderliğini sürdürürken, konuk ekip ise son sırada yer aldı.


- Trabzon
Kahramanmaraşspor: 5-1

Kahramanmaraşspor: 5-1

Kahramanmaraşspor: 5-1

Kahramanmaraşspor: 5-1

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title