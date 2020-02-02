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Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası başladı.

02.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:39
Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi başladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 42 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ile dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi eski milli güreşçi Şeref Eroğlu'nun izlediği müsabakalara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Çekişmeli geçen müsabakalar akşam düzenlenecek finallerle son bulacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası başladı
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