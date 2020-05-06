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Kahramanmaraş'ta "KOBİ'lere Nefes Kredisi" anlaşması

Kahramanmaraş'ta
06.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:41

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir bankayla anlaşma yaptı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir bankayla anlaşma yaptı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, korona virüs salgınının iş dünyasına etkilerini azaltmak ve Oda üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, daha önce de oda ve borsaların katkılarıyla 6 defa kullanıma sunulan "TOBB Nefes Kredisi" projesini tekrar hayata geçirdiklerini söyledi.

TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL'lik bir kredi hacmine ulaşmasını beklediklerini bildiren Balcıoğlu, "TOBB Nefes Kredisine Denzbank aracılık edecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. TOBB ve 365 oda-borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi'nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacak. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,5'tir. Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen oda-borsalarca kullandırılacak kredilerin azami limiti 100 bin lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyeceğini belirten Balcıoğlu, "Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebilecektir. Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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