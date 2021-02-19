Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında üniversiteler ve belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında üniversiteler ve belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı

19.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:02
Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında üniversiteler ve belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), İstiklal Üniversitesi ve Onikişubat Belediyesi arasında "Uluslararası Botanik Sergisi İş Birliği" protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), İstiklal Üniversitesi ve Onikişubat Belediyesi arasında "Uluslararası Botanik Sergisi İş Birliği" protokolü imzalandı.

KSÜ Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ile ilgililer katıldı.

Mahçiçek, burada yaptığı konuşmada, kentin tanıtılması ve marka değerinin artırılması bakımından EXPO 2023'ün çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Bu kapsamda KSÜ'nün EXPO 2023 projesine önemli katkılar sunacağını belirten Mahçiçek, şunları kaydetti:

"EXPO projesi, Kahramanmaraş'ın geleceğini çok farklı noktalara taşıyacak, bir üst seviyeye ve bir üst lige aktaracak önemli bir proje. Kahramanmaraş'ın gelişmesine, refah seviyesinin çok daha iyi noktalara taşınmasına, ekonomisine, turizmine çok değerli katkıları olan bir proje. Bu bağlamda üniversitemiz, EXPO projemizle ilgili çok ciddi katkılar sağlayacak. Çeşitli konferanslar düzenleyerek hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde üniversitemizin EXPO'ya davetini sağlayarak hem de EXPO döneminde kurgulayacağımız ve yapacağımız yarışmalarla ilgili jürilerde görev alarak değerli katkılar sunacak."

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can da üniversitelerinin kentin gözbebeği olduğunu, şehrin bütün projelerinde rol alma gayretinde olduklarını belirterek, EXPO 2023'ün kent açısından çok önemli ve büyük bir proje olduğunu vurguladı.

Can, imzalanan protokol kapsamında üniversite olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından iki üniversite ve Onikişubat Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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