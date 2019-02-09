Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa'dan Japon Selamı!

Beşiktaş'ın ara transferin son gününde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Japon yıldız Shinji Kagawa, ilk kez Vodafone Park'ta boy gösterdi. Beşiktaş taraftarı da bütün hafta konuştuğu gibi Kagawa'yı Japon selamıyla karşıladı.

Maç öncesinde gerçekleşen ısınma sırasında bütün tribünler tarafından tek tek çağrılan yıldız oyuncu, taraftarları selamlarken, tribünler de Kagawa'nın önünde eğildi ve kendisini Japon selamıyla karşıladı.

Siyah-beyazlılar ayrıca Kagawa için İngilizce olarak 'Beşiktaş'a hoş geldin Kagawa' pankartı açtı.

Kaynak: İHA