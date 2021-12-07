Kadroyu gören Rıdvan Dilmen'in ağzı açık kaldı: Burak'ı kim yazdı buraya? - Haberler Spor
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Kadroyu gören Rıdvan Dilmen'in ağzı açık kaldı: Burak'ı kim yazdı buraya?

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Rizespor maçından sonra Fenerbahçe'nin futbolcularını tek tek yorumlayan Rıdvan Dilmen, Burak ismini savunmada görünce şaşırdı kaldı. Dilmen, "Bu Burak'ı kim yazdı buraya? Burak kimdi ya?" ifadelerini kullandı. Dilmen'in şaşkınlık yaşadığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak şans vermediği Burak Kapacak'ın akıbeti merak konusu oldu. Rizespor karşılaşmasından sonra Fenerbahçe kadrosunu isim isim yorumlayan Dilmen, Burak ismini görünce şaşırdı.

Kadroyu gören Rıdvan Dilmen'in ağzı açık kaldı: Burak'ı kim yazdı buraya?

"BURAK'I KİM YAZDI BURAYA?"

Dilmen, Burak ismini savunma hattında görünce şaşırdı. Ünlü yorumcu, "Bu Burak'ı kim yazdı buraya? Bursaspor'dan gelen Burak mı? Onu sağ tarafa yazarsınız" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözleri sosyal medyada hem rejiye hem de genç oyuncuyu oynatmayan Pereira'ya gönderme olarak yorumlandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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