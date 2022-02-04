Kadrodan bıçak gibi kesilmişti! Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor'a kiralandı. Sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinin formasını giyecek 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak.
Fenerbahçe'de sezon başı Vitor Pereira'nın şans verdiği Muhammed Gümüşkaya, ilerleyen haftalarda kadrodan kesilmiş ve forma şansı bulamamıştı. 21 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği belli oldu. Sarı-lacivertliler, Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Giresunspor, Fenerbahçe ile Muhammed Gümüşkaya'nın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Sezonun geri kalanında Karadeniz ekibinin formasını giyecek genç yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak.
18 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 7'si ilk 11 olmak üzere 18 karşılaşmada süre aldı ve 1 kez fileleri sarstı.