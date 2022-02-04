Kadrodan bıçak gibi kesilmişti! Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadrodan bıçak gibi kesilmişti! Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor'a kiralandı. Sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinin formasını giyecek 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak.

Fenerbahçe'de sezon başı Vitor Pereira'nın şans verdiği Muhammed Gümüşkaya, ilerleyen haftalarda kadrodan kesilmiş ve forma şansı bulamamıştı. 21 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği belli oldu. Sarı-lacivertliler, Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Giresunspor, Fenerbahçe ile Muhammed Gümüşkaya'nın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Sezonun geri kalanında Karadeniz ekibinin formasını giyecek genç yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak.

18 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 7'si ilk 11 olmak üzere 18 karşılaşmada süre aldı ve 1 kez fileleri sarstı.

Haberler.com - Spor

Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title