Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu
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Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleşen hazırlık maçlarında futbolcuları deneyen Vitor Pereira, Miha Zajc'ın takımda kalmasını istiyor. İlk dönemine göre çok daha olgun gözüken Zajc, Portekizli hocanın gözüne girdi. Fenerbahçe'nin oynayacağı 3-4-3 sisteminde Miha Zajc, kurgunun önemli parçalarından biri haline gelecek.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Thiam, Sadık, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in biletini kesen Vitor Pereira, Miha Zajc'ın gösterdiği performanstan etkilendi ve takımda kalmasını istedi.

Milliyet'in haberine göre takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Zajc, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pereira satılması beklenen futbolcuyu şu an için yeni oyun sisteminde değerlendirecek.

Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu

KAFALARI KARIŞTIRDI

Sloven orta saha, özellikle hazırlık maçlarındaki performansıyla beğeni topladı. Gençlerbirliği maçında da şık bir gol atan Zajc, gönderilmesi beklenen isimler arasındayken kafaları karıştırdı.

Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu

AYRINTIYI YAKALADI

Ancak bu durum Vitor Pereira için sürpriz olmadı. Yardımcılarıyla beraber kadrosundaki futbolcuların geçen sezonki performanslarını detaylıca inceleyen Pereira, Zajc konusunda önemli bir ayrıntı yakaladı. Geçen sezon İtalya'da Genoa'da kiralık oynayan 27 yaşındaki Zajc, bu sezon planlanan 3-4-3 sistemine en uygun isim olarak göze çarptı.

Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu
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