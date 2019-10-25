Kadir Topbaş, yıllar sonra sessizliğini bozdu! Görevden ayrılmasıyla ilgili açıklamada bulundu: Öyle gerekti

25.10.2019 17:04

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eylül 2017'de görevinden istifa etmişti. 2 yıllık süreçte hiçbir açıklamada bulunmayan Topbaş, ilk defa açıklama yaptı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İtalya gezisinde görevinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la karşılaştığını söyledi. Alçı, İBB'deki görevinden ayrılışını sorduğu Topbaş'ın 'Öyle gerekti' dediğini aktardı.

TOPBAŞ'TAN YILLAR SONRA İLK AÇIKLAMA

Alçı, 'Roma'da Türkiye için gurur gecesi' başlıklı yazısında, Yıldız Sarayı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun organizasyonluğunu yaptığı etkinliği kaleme aldı.

Topbaş'ın görevi bırakmasının ardından tazelendiğini belirten Alçı, eski İBB Başkanının kendisine "Yıllar sonra ilk kez rahatladım" dediğini, istifasıyla ilgili soruya ise "Öyle gerekti" cevabını verdiğini kaleme aldı.

"AİLEME, TORUNLARA DAHA FAZLA ZAMAN AYIRIYORUM"

Yazısında Topbaş ile karşılaşmasını Alçı şu ifadelerle aktardı:

"Kadir Bey eşi ile birlikte İtalya'ya gezmeye gelmiş. 'Yıllarca ailem ile geçirdiğim zamandan çalarak çalıştım hep Nagehan Hanım. Eşim benim hiçbir resmi gezime katılamamıştı. Yıllar sonra ilk kez rahatladım, artık aileme, çocuklara, torunlara daha fazla vakit ayırabiliyorum' dedi. Kadir Bey'i mutlu gördüm. Aktif görev bitince çöken insanlardan olmamış. Aksine tazelenmiş. Telefonunu açtı, ekrana 10 torununun fotoğrafını yerleştirmiş, hepsini teker teker anlattı.

Görevden ayrılışı ile ilgili 'Öyle gerekti' dedi, başka bir şey demedi ama Barış Pınarı'nın önemi, gerekliliği ve zorlukları üzerine uzun uzun konuştu."

NE OLMUŞTU?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, "Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem, asla müsaade etmem. Ben bugün itibarıyla buradaki başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz." sözleriyle eylül 2017'de istifa etmişti.